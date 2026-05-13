Exposition Le bouquetin, Muséum Requien, Avignon

Exposition Le bouquetin Samedi 23 mai, 14h00 Muséum Requien Vaucluse

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Au cours de la soirée, l’équipe de conservation sera présente pour répondre à vos questions et vous présenter les derniers changements survenus dans les vitrines : géologie, zoologie, exposition consacrée au bouquetin prêtée par le musée d’anthropologie préhistorique de Monaco…

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605120 https://www.museum-requien.org Herbiers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps et de Jean Henri Fabre. Séries d’ammonites du Crétacé moyen de Bulo. Carabes de Pélissier. Ours bruns fossiles provenant du Mont Ventoux. Le musée Requien propose deux expositions permanentes, intitulées “Plongée dans le temps” et “Faune vauclusienne”, qui retracent les grandes étapes de la vie dans le département de vaucluse. Avec “Plongée dans le temps”, cristal de gypse et requin blanc géant, étoiles de mer, poissons imprimés dans la pierre, témoignent de l’évolution des paléomilieux et de la biodiversité avant l’influence de l’homme sur son environnement. “Faune vauclusienne” offre un aperçu de la richesse animale des deux habitats majeurs régionaux, les rochers et le bord des rivières, et permet de découvrir les derniers grands prédateurs du XIXe siècle, l’ours et le loup. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Au cours de la soirée, l’équipe de conservation sera présente pour répondre à vos questions et vous présenter les derniers changements survenus dans les vitrines : géologie, zoologie, exposition au…

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