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Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon

Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Place du Palais des Papes

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Avignon

Fête de la vigne et du vin Village vigneron

Place du Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 01:00:00

Date(s) :
2026-05-15

La Fête de la Vigne et du Vin est un événement pour fédérer autour du vin.
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Place du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 84 01 67  fetevvv@aol.com

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English : Wine and Vineyard Celebration Vintners’ Village

This celebration of wine and vineyards is a festive event that brings wine lovers together to share, enjoy and learn about wine.

L’événement Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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