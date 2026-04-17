Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon
Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon vendredi 15 mai 2026.
Avignon
Fête de la vigne et du vin Village vigneron
Place du Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 01:00:00
Date(s) :
2026-05-15
La Fête de la Vigne et du Vin est un événement pour fédérer autour du vin.
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Place du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 84 01 67 fetevvv@aol.com
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English : Wine and Vineyard Celebration Vintners’ Village
This celebration of wine and vineyards is a festive event that brings wine lovers together to share, enjoy and learn about wine.
L’événement Fête de la vigne et du vin Village vigneron Avignon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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