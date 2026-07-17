Exposition : le canal du midi, un patrimoine à réinventer, Galerie 24, Toulouse

Informations pratiques

Exposition : le canal du midi, un patrimoine à réinventer 18 – 20 septembre Galerie 24 Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Regards, usages et possibles : projets d’étudiants en architecture sur le patrimoine bâti

À l’occasion du 30e anniversaire de l’inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, en partenariat avec le CAUE 31, propose une exposition consacrée à ce patrimoine exceptionnel, entre mémoire et prospective.

Chef-d’œuvre du XVIIe siècle conçu par Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi constitue un paysage culturel unique, marqué par la richesse de ses ouvrages et de ses paysages. Aujourd’hui, ce patrimoine se trouve à un moment charnière. Certains sites, fragilisés ou en déshérence, interrogent leur devenir.

À travers les travaux des étudiants du master « Patrimoine(s) en projet » de l’ENSA Toulouse, l’exposition explore de nouvelles pistes pour réactiver et réinventer ces lieux. Projets de reconversion, scénarios d’usage et stratégies de valorisation proposent différentes approches, à l’échelle architecturale, urbaine et paysagère, avec une attention particulière portée aux ressources locales et aux enjeux environnementaux.

Plans, maquettes, photographies et documents d’archives présentent une sélection de 14 sites emblématiques, de Toulouse à Marseillan, et offrent au public un nouveau regard sur ce territoire.

Entre passé, présent et avenir, cette exposition invite à imaginer les futurs possibles du canal du Midi. Elle s’accompagne d’un programme de rencontres et sera ensuite présentée dans différents lieux de la région Occitanie.

Exposition du 17 septembre au 11 décembre 2026.

Visites guidées et rencontres le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 à 15h30, sans inscription.

Les ateliers « Patrimoine(s) en projet » de l’ENSA Toulouse et cette exposition bénéficient du concours de Voies navigables de France et de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie. L’exposition reçoit également le soutien de l’Entente pour le canal du Midi, de la préfecture de la région Occitanie, de VNF, du Conseil régional d’Occitanie, des conseils départementaux de l’Aude, de la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn, de la DREAL Occitanie, ainsi que des CAUE de la Haute-Garonne, de l’Aude et de l’Hérault.

Galerie 24 24, rue croix baragnon, 31000 toulouse Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ressourcescaue31.fr La Galerie 24 est la salle d’exposition du CAUE de la Haute-Garonne. Entrée libre

À l’occasion du **30e anniversaire de l’inscription du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO**, l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, en partenariat avec le CAUE 31, une …

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