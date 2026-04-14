Exposition « le château des photographes », Musée de Normandie, Caen

Exposition « le château des photographes » 12 – 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le château des photographes

En 2026, la nouvelle exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Musée de Normandie – Salles du Rempart

Du 4 avril au 4 octobre 2026

Entrée au tarif réduit (5€) pour tous les visiteurs pendant les journées européennes de l’archéologie. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans.

Informations sur l’exposition : https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/le-chateau-des-photographes

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ [{« link »: « https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/le-chateau-des-photographes »}] Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Le château des photographes

Marguerite Vacher (1921-2009), [La porte des Champs, la nuit], sans date, fonds Marguerite Vacher déposé à l’Ardi-Photographies, collection particulière