Exposition : Le château des photographes, Musée de Normandie, Caen

Exposition : Le château des photographes 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château des photographes

En 2026, L’exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Le château de Caen, enclave au cœur de la cité, constitue dans l’urbanisme comme dans l’iconographie un élément à part. Longtemps ignoré par la photographie, comme le sont au 19e siècle les édifices militaires, il devient objet d’attention à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que débute la mue qui peu à peu le transforme en un lieu patrimonial, muséal et touristique.

L’exposition est conçue comme un album de photographies du château depuis la première image connue en 1861 jusqu’à aujourd’hui. L’ensemble de 150 œuvres et documents inédits offre un double point de vue : celui des experts — historiens, archéologues, urbanistes — qui produisent une image documentaire normée et celui des photographes qui capturent la matière, la lumière et l’âme du lieu. Ces images reflètent l’identité du château, en perpétuelle redéfinition, et révèlent, à travers ses métamorphoses, l’histoire de cet édifice emblématique.

› Exposition réalisée en partenariat avec l’Ardi – Photographies, Association Régionale pour la Diffusion de l’Image en Normandie

Derniers jours ! Jusqu’au 4 octobre 2026

Dispositifs en autonomie : « Cherche et trouve » géant, activité « Décalque ton château », mur d’expression, coin lecture, jeux de Mémory pour les enfants non lecteurs, espace photobooth et vidéo.

: « Cherche et trouve » géant, activité « Décalque ton château », mur d’expression, coin lecture, jeux de Mémory pour les enfants non lecteurs, espace photobooth et vidéo. Livret – jeux gratuit pour les 7-13 ans.

gratuit pour les 7-13 ans. Accessibilité : livret FALC, parcours de l’exposition traduit en LSF, tables multisensorielles autour de 4 œuvres de l’exposition dont les contenus sont accessibles aux 4 types de handicap : moteur, mental, visuel et auditif. Visite descriptive et tactile dimanche 20 septembre à 11h30.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Le château des photographes

Photo : Marguerite Vacher, fonds déposé à l’Ardi – Photographies, collection particulière. Création graphique : Musée de Normandie – Ville de Caen / Tartière Graphisme