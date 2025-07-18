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AGENDA · Lapoutroie

Exposition Le climat Lapoutroie

lundi 7 septembre 2026 · Lapoutroie

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
41 rue du Général Dufieux
Ville
68650 Lapoutroie
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Lapoutroie

Exposition Le climat

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-07
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-07

Venez découvrir cette exposition qui vous montre les phénomènes météorologiques et liste ce qui les menace à l’avenir.
Une exposition qui cherche à expliquer les phénomènes météorologiques et comprendre les menaces sur le futur. 0  .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78  mediatheque@lapoutroie.fr

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English :

Come discover this exhibition, which showcases meteorological phenomena and lists the threats they face in the future.

L’événement Exposition Le climat Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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