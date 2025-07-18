Exposition Le climat Lapoutroie
lundi 7 septembre 2026 · Lapoutroie
Informations pratiques
Lapoutroie
Exposition Le climat
41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-07
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-07
Venez découvrir cette exposition qui vous montre les phénomènes météorologiques et liste ce qui les menace à l’avenir.
Une exposition qui cherche à expliquer les phénomènes météorologiques et comprendre les menaces sur le futur. 0 .
41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr
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English :
Come discover this exhibition, which showcases meteorological phenomena and lists the threats they face in the future.
L’événement Exposition Le climat Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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