Informations pratiques

Lapoutroie

Exposition Le climat

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-07

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-07

Venez découvrir cette exposition qui vous montre les phénomènes météorologiques et liste ce qui les menace à l’avenir.

Une exposition qui cherche à expliquer les phénomènes météorologiques et comprendre les menaces sur le futur. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

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English :

Come discover this exhibition, which showcases meteorological phenomena and lists the threats they face in the future.

L’événement Exposition Le climat Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg