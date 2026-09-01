Informations pratiques

Carnac

Exposition le développement durable pour les enfants

Espace Culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-22

Cette exposition explique tous les enjeux du développement durable. Elle propose des exemples d’écogestes citoyens faciles à mettre en œuvre au quotidien dès le plus jeune âge.

Gratuit Tout public pendant les heures d’ouverture de la médiathèque .

Espace Culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement Exposition le développement durable pour les enfants Carnac a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon