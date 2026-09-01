Exposition le développement durable pour les enfants Carnac
mardi 22 septembre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Exposition le développement durable pour les enfants
Espace Culturel Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-22
Cette exposition explique tous les enjeux du développement durable. Elle propose des exemples d’écogestes citoyens faciles à mettre en œuvre au quotidien dès le plus jeune âge.
Gratuit Tout public pendant les heures d’ouverture de la médiathèque .
Espace Culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50
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English :
L’événement Exposition le développement durable pour les enfants Carnac a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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