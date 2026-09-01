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AGENDA · Carnac

Exposition le développement durable pour les enfants Carnac

mardi 22 septembre 2026 · Carnac

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Espace Culturel Terraqué
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Exposition le développement durable pour les enfants

Espace Culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-09-22

Cette exposition explique tous les enjeux du développement durable. Elle propose des exemples d’écogestes citoyens faciles à mettre en œuvre au quotidien dès le plus jeune âge.

Gratuit Tout public pendant les heures d’ouverture de la médiathèque   .

Espace Culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50 

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English :

L’événement Exposition le développement durable pour les enfants Carnac a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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