Exposition – Le fonds Anne Catherine, une société devant l’objectif, Monastère des Calvairiennes, Redon

Informations pratiques

Exposition – Le fonds Anne Catherine, une société devant l’objectif 19 et 20 septembre Monastère des Calvairiennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Photographe prolixe, Anne Catherine a immortalisé sur plaques de verre les grands moments de la vie de milliers d’habitants du Pays de Redon. Sa production témoigne de la profonde mutation que connait la société au début du 20ème siècle.

Monastère des Calvairiennes 26 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299710604 https://www.redon.fr/patrimoine-architectural https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090665 Fondé en 1629 par les Dames prieures et religieuses bénédictines du dit Calvaire de Redon, ce couvent comprend quatre corps de bâtiment fermant un cloître adossé au nord à la chapelle datée de 1640.

Le retable en tuffeau du maître-autel est richement décoré. Un cloître aux proportions harmonieuses incite au recueillement.

Exposition photographique

© Collections Musée de Bretagne et Écomusée de la Bintinais