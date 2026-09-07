Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130, Médiathèque des Chartreux, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130 19 et 20 septembre Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Depuis 1956, l’activité photographique au sein de ce club n’a cessé de prendre de l’ampleur. De ses origines et de son histoire riche en rencontres et en échanges, Zoom92130 conserve un attachement fort au lien. Chaque image devient un dialogue, une rencontre, une étincelle, et nous rappelle le mot éclairant d’Henri Cartier-Bresson, maître de l’instant décisif : « photographier, c’est aligner l’âme, l’œil et le monde ». L’exposition se déploie sur plusieurs sites : l’Espace Andrée Chedid, l’Espace Jeunes Anne Frank, la Médiathèque des Chartreux, le Temps des cerises, et les grilles du Séminaire Saint-Sulpice.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 http://mediatheques.ville-issy.fr Côté extérieur, un cube blanc aux lignes épurées avec d’immenses baies vitrées. Côté intérieur, trois étages ouverts sur un jardin d’hiver. Imaginée par le cabinet d’architectes Wilmotte et Associés, la médiathèque offre depuis 2009 aux habitants du quartier des Chartreux un espace culturel moderne. bus 123, 260, 289, T2

Exposition photographique « Le lien »

Harmonie-partagee © Vincent Albrieux