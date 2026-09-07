Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130, Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Exposition « Le lien » proposée par l’association Zoom92130 19 et 20 septembre Temps des cerises Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Depuis 1956, l’activité photographique au sein de ce club n’a cessé de prendre de l’ampleur. De ses origines et de son histoire riche en rencontres et en échanges, Zoom92130 conserve un attachement fort au lien. Chaque image devient un dialogue, une rencontre, une étincelle, et nous rappelle le mot éclairant d’Henri Cartier-Bresson, maître de l’instant décisif : « photographier, c’est aligner l’âme, l’œil et le monde ». L’exposition se déploie sur plusieurs sites : l’Espace Andrée Chedid, l’Espace Jeunes Anne Frank, la Médiathèque des Chartreux, le Temps des cerises, et les grilles du Séminaire Saint-Sulpice.

Temps des cerises 90 promenade du verger, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238400 http://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises Cet espace culturel convivial a été établi dans cinq anciennes casemates du fort d’Issy. Lieu de mémoire du quartier (guerre de 1870, Commune), tourné vers le numérique et le japon. bus 323, 394

Exposition photographique « Le lien »

Harmonie-partagee © Vincent Albrieux