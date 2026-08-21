Exposition Le monde de Clovis, Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Informations pratiques

Exposition Le monde de Clovis 19 et 20 septembre Musée archéologique Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Exposition Le monde de Clovis

Visite flash

Clovis appartient à la dynastie mérovingienne, qui règne du 5e au 8e siècle, entre la fin de l’Empire romain et le début du Moyen Âge. L’image actuelle des Mérovingiens vient surtout de récits tardifs qui ont exagéré violences, légendes et intrigues. Derrière ces histoires, les Mérovingiens restent une véritable dynastie royale ayant gouverné les Francs pendant près de trois siècles. Cette exposition invite à redécouvrir cette période clé de formation du royaume franc.

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33134338600 https://musee-archeologique-valdoise.fr Héritier d’un premier musée associatif créé par le Centre de recherches archéologiques du Vexin français (CRAVF), le Musée archéologique du Val d’Oise invite à un voyage dans le temps, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Inauguré en 1983, ce musée départemental est consacré à la conservation, à l’étude et à la valorisation du patrimoine archéologique du Val d’Oise. Il conserve plus de 22 000 objets inscrits à l’inventaire Musée de France, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de pièces d’étude issues des fouilles menées sur le territoire depuis plus d’un demi-siècle. Des outils en silex aux vestiges gallo-romains, les collections retracent près de 90 millions d’années d’histoire naturelle et 200 000 ans d’occupation humaine, révélant les liens entre les habitants, leur territoire et l’évolution des paysages. Accès : Paris A86 / A15 Cergy Pontoise / D14 sortie n°17

Visite commentée flash de l’exposition « Le monde de Clovis »

©CDVO/Jean-Yves Lacôte