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Exposition / Le Moule : « de territoire d’habitation à la ville, les mutations urbaines », Centre Robert Loyson, Le Moule

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Robert Loyson · Le Moule

Exposition / Le Moule : « de territoire d’habitation à la ville, les mutations urbaines », Centre Robert Loyson, Le Moule

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Robert Loyson
Adresse
Boulevard Rougé, 97160 Le Moule, France
Ville
97160 Le Moule
Département
Guadeloupe
Tarif
25

Exposition / Le Moule : « de territoire d’habitation à la ville, les mutations urbaines » 18 et 19 septembre Centre Robert Loyson Guadeloupe

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des JEP 2026, la ville du Moule présente une exposition itinérante de photos et de projet d’aménagement urbain. Deux époques, des visions un même objectif marquer le temps. Les évolutions architecturales et urbanistiques de la ville seront les points d’intérêts de cette exposition.
Itinérance dans les établissements scolaires et 2 jours à la micro folie.

Centre Robert Loyson Boulevard Rougé, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 590590231191 https://www.lemoule.fr/me-divertir-1/culture-et-patrimoine/article/le-centre-robert-loyson
À l’occasion des JEP 2026, la ville du Moule présente une exposition itinérante de photos et de projet d’aménagement urbain. Deux époques, des visions un même objectif marquer le temps. Les et de la …

©ville du moule , service communication

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