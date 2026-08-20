Exposition / Le Moule : « de territoire d’habitation à la ville, les mutations urbaines », Centre Robert Loyson, Le Moule

Informations pratiques

Exposition / Le Moule : « de territoire d’habitation à la ville, les mutations urbaines » 18 et 19 septembre Centre Robert Loyson Guadeloupe

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des JEP 2026, la ville du Moule présente une exposition itinérante de photos et de projet d’aménagement urbain. Deux époques, des visions un même objectif marquer le temps. Les évolutions architecturales et urbanistiques de la ville seront les points d’intérêts de cette exposition.

Itinérance dans les établissements scolaires et 2 jours à la micro folie.

Centre Robert Loyson Boulevard Rougé, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 590590231191 https://www.lemoule.fr/me-divertir-1/culture-et-patrimoine/article/le-centre-robert-loyson

À l’occasion des JEP 2026, la ville du Moule présente une exposition itinérante de photos et de projet d’aménagement urbain. Deux époques, des visions un même objectif marquer le temps. Les et de la …

©ville du moule , service communication