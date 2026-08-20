Veillée culturelle initiatique à la préservation des patrimoines en péril, Médiathèque Le Moule, Le Moule
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Le Moule · Le Moule
Informations pratiques
Veillée culturelle initiatique à la préservation des patrimoines en péril Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe
limité à 300 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00
Mini conférence : ka ki frotaj jodi jou animée par Marcel Magnat, praticien du massage traditionnel.
initiation à la pratique du matalon par une association de danse indienne
Initiation au » Bouladjèl » par Emmanuel Kancel, la voix des veillées des Grands-Fonds du Moule.
initiation aux mayolès, le jeu des bâtons par l’association des mayolès du Moule.
Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr
Veillée culturelle
©DAC971
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