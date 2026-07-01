Exposition : le port dans les collections de la Micro-Folie, Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin, Port-en-Bessin-Huppain
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor - Micro-Folie du Bessin · Port-en-Bessin-Huppain
Informations pratiques
Exposition : le port dans les collections de la Micro-Folie 19 et 20 septembre Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Parcourez les collections du musée numérique pour y découvrir des représentation du port….
Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin 2 avenue du croiseur Montcalm, 14520 Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie 02 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/ https://www.facebook.com/PortenBessinHuppainOfficiel/ Le musée numérique de la Micro-Folie du Bessin vous permet de découvrir de nombreuses collections d’oeuvres. Parking sur place, accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Parcourez les collections du musée numérique pour y découvrir des représentation du port….
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