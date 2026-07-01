Exposition : le port dans les collections de la Micro-Folie, Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin, Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Exposition : le port dans les collections de la Micro-Folie 19 et 20 septembre Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez les collections du musée numérique pour y découvrir des représentation du port….

Centre culturel Léopold-Sédar-Senghor – Micro-Folie du Bessin 2 avenue du croiseur Montcalm, 14520 Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie 02 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/ https://www.facebook.com/PortenBessinHuppainOfficiel/ Le musée numérique de la Micro-Folie du Bessin vous permet de découvrir de nombreuses collections d’oeuvres. Parking sur place, accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Parcourez les collections du musée numérique pour y découvrir des représentation du port….

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