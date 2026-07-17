Exposition : Le propulseur, des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Exposition : Le propulseur, des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous 19 et 20 septembre Musée de préhistoire Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Qu’est-ce que le propulseur ? C’est l’arme qu’utilisait les peuples nomades de l’Europe glaciaire pour chasser les grands mammifères, depuis plus de 20 000 ans !

Ingénieuse arme de jet, le propulseur démultiplie la force mécanique, la puissance et la portée de tir de longs projectiles appelés sagaies.

Fabriqué en bois, en bambou ou en bois de renne, le propulseur se transforme au sein de différentes cultures et de milieux naturels à travers le monde, de la Préhistoire à nos jours.

Voyagez et découvrez les usages du propulseur, du Cercle arctique aux civilisations natives des Amériques, des Aztèques aux Papous de Nouvelle Guinée, des peuples aborigènes d’Australie aux Homo sapiens européens.

Musée de préhistoire Chemin de la Roche, 71960 Solutré-Pouilly, France Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385358281 https://rochedesolutre.com/musee-de-prehistoire Le musée est situé au pied de la roche de Solutré. Il s’agit de l’un des rares sites existants ayant conservé des traces de la vie préhistorique entre 50 000 et 10 000 ans avant notre ère. L’ensemble des cultures du paléolithique supérieur y sont représentées, ainsi que les collections d’un des plus riches gisement préhistorique d’Europe. En effet, le site fut fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des hommes du paléolithique moyen puis supérieur, dans le but de chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Le site de Solutré est aussi célèbre pour avoir donné son nom à une culture du paléolithique supérieur : le solutréen, caractérisé par ses « feuilles de laurier”, chefs-d’œuvre de la taille du silex. L’accès au musée se fait depuis les parkings P1 et P2 de la Roche de Solutré, à 200m à pied du musée. 2 places PMR sont disponibles à l’entrée du musée.

Qu’est-ce que le propulseur ? C’est l’arme qu’utilisait les peuples nomades de l’Europe glaciaire pour chasser les grands mammifères, depuis plus de 20 000 ans !

© Benoît Clarys, MNHA