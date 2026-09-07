Exposition « Le Site Patrimonial Remarquable de Fontainebleau et d’Avon », Église Saint-Pierre, Avon

Informations pratiques

Exposition « Le Site Patrimonial Remarquable de Fontainebleau et d’Avon » 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition présentée aux abord de l’église Saint-Pierre présente le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Fontainebleau et d’Avon. Il s’agit de secteurs urbains dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

Cette exposition a été réalisée par la CAPF et le bureau d’étude AEI, en collaboration avec les villes d’Avon et de Fontainebleau.

Église Saint-Pierre 11 Rue Père Maurice, 77210 Avon, France Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 0160721298 https://www.polefontainebleau.fr/patrimoine/eglise-saint-pierre-davon

Exposition « Le Site Patrimonial Remarquable de Fontainebleau et d’Avon »

©Bibliothèque nationale de France