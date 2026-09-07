Visite de la laiterie, Laiterie, Avon

Informations pratiques

Visite de la laiterie Samedi 19 septembre, 10h00 Laiterie Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture de la salle sous charpente exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon.

Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/

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