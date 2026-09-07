UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avon

Visite de la laiterie, Laiterie, Avon

samedi 19 septembre 2026 · Laiterie · Avon

Visite de la laiterie, Laiterie, Avon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Laiterie
Adresse
10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon
Ville
77210 Avon
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée libre

Visite de la laiterie Samedi 19 septembre, 10h00 Laiterie Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture de la salle sous charpente exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon.

Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/
Visite commentée

© Mairie d’Avon

À voir aussi à Avon (Seine-et-Marne)