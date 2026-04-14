Exposition Le Tour de France de la Vielle Maison du luthier Musée Jenzat

Jenzat

Exposition Le Tour de France de la Vielle

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Découvrez l’histoire de la vielle à roue en France, de Louis XV à aujourd’hui luthiers, ateliers de facture et instruments d’exception. Visite interactive et films à l’auditorium. Une escale incontournable à Jenzat !

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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

Discover the history of the hurdy-gurdy in France, from Louis XV to the present day: luthiers, workshops and exceptional instruments. Interactive tour and films in the auditorium. A must-see in Jenzat!

L’événement Exposition Le Tour de France de la Vielle Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule