Exposition Le Tour de France de la Vielle Maison du luthier Musée Jenzat
Exposition Le Tour de France de la Vielle Maison du luthier Musée Jenzat mercredi 13 mai 2026.
Jenzat
Exposition Le Tour de France de la Vielle
Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Découvrez l’histoire de la vielle à roue en France, de Louis XV à aujourd’hui luthiers, ateliers de facture et instruments d’exception. Visite interactive et films à l’auditorium. Une escale incontournable à Jenzat !
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
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English :
Discover the history of the hurdy-gurdy in France, from Louis XV to the present day: luthiers, workshops and exceptional instruments. Interactive tour and films in the auditorium. A must-see in Jenzat!
L’événement Exposition Le Tour de France de la Vielle Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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