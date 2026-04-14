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Exposition Le Tour de France de la Vielle Maison du luthier Musée Jenzat

Exposition Le Tour de France de la Vielle Maison du luthier Musée Jenzat mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Maison du luthier Musée

Adresse : 8 rue des luthiers

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5

Jenzat

Exposition Le Tour de France de la Vielle

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Découvrez l’histoire de la vielle à roue en France, de Louis XV à aujourd’hui luthiers, ateliers de facture et instruments d’exception. Visite interactive et films à l’auditorium. Une escale incontournable à Jenzat !
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27  musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

Discover the history of the hurdy-gurdy in France, from Louis XV to the present day: luthiers, workshops and exceptional instruments. Interactive tour and films in the auditorium. A must-see in Jenzat!

L’événement Exposition Le Tour de France de la Vielle Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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