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Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny

Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny

Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace Rachel Foglia

Adresse : 37 rue des écoles

Ville : 54800 Jarny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jarny

Exposition Le végétal et l’art

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Exposition Le végétal et l’art
Entrée libre
Vernissage le 5 juin à 18h
Dimanche 7 juin de 14h à 18h, ateliers pour les enfantsTout public
0  .

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 

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English :

Plants and art exhibition
Free admission
Opening June 5, 6pm
Sunday June 7, 2-6pm, children’s workshops

L’événement Exposition Le végétal et l’art Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL

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