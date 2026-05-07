Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny

Jarny

Exposition Le végétal et l’art

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition Le végétal et l’art

Entrée libre

Vernissage le 5 juin à 18h

Dimanche 7 juin de 14h à 18h, ateliers pour les enfantsTout public

0 .

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54

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English :

Plants and art exhibition

Free admission

Opening June 5, 6pm

Sunday June 7, 2-6pm, children’s workshops

L’événement Exposition Le végétal et l’art Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL