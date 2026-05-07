Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny
Exposition Le végétal et l’art Espace Rachel Foglia Jarny samedi 6 juin 2026.
Jarny
Exposition Le végétal et l’art
Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Exposition Le végétal et l’art
Entrée libre
Vernissage le 5 juin à 18h
Dimanche 7 juin de 14h à 18h, ateliers pour les enfantsTout public
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Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54
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English :
Plants and art exhibition
Free admission
Opening June 5, 6pm
Sunday June 7, 2-6pm, children’s workshops
L’événement Exposition Le végétal et l’art Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL
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