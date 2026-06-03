EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET Rabouillet
EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET Rabouillet samedi 25 juillet 2026.
Rabouillet
EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET
12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
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EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET
Rabouillet, à L’Atelier, du samedi au mercredi, les après-midis de 14h à 18h.
Une exposition multidisciplinaire avec une multitude d’artistes !
Vernissage le Samedi 25 Juillet à 18h30.
Exposition permanente de Robert Liens.
Gratuit
L’association L’Atelier à Rabouillet 0787271956
Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et le Conseil Départemental 66.
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12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56
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English :
EXHIBITION THE VILLAGE OF RABOUILLET
Rabouillet, at L’Atelier, Saturday to Wednesday, afternoons from 2pm to 6pm.
A multidisciplinary exhibition featuring a multitude of artists!
Opening on Saturday July 25 at 6.30pm.
Permanent exhibition by Robert Liens.
Free
L’Atelier à Rabouillet association ? 0787271956
Partnership with the Mairie de Rabouillet and the Conseil Départemental 66.
L’événement EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES
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