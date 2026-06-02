EXPOSITION RABOUILLET Rabouillet
EXPOSITION RABOUILLET Rabouillet samedi 18 juillet 2026.
Rabouillet
EXPOSITION RABOUILLET
12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
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EXPOSITION STEPHEN CARR SCULPTURES SUR BOIS ET DESSINS
Rabouillet à L’Atelier du samedi 18 Juillet au mercredi 22 Juillet, les après-midis (14h 18h).
Vernissage de l’exposition le Samedi 18 Juillet à 18h30.
Exposition permanente de Robert Liens.
Gratuit
L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et le Conseil Départemental 66
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12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56
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English :
EXHIBITION: STEPHEN CARR WOOD SCULPTURES AND DRAWINGS
Rabouillet at L’Atelier from Saturday July 18 to Wednesday July 22, afternoons (2 6 pm).
Exhibition opening Saturday July 18 at 6:30pm.
Permanent exhibition by Robert Liens.
Free
L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66
L’événement EXPOSITION RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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