Informations pratiques

Ainay-le-Château

Exposition Les 28 cahiers d’Aline

12, Rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-08-08

Les 28 cahiers d’Aline Exposition de Françoise Pillet du 8 août au 20 septembre à la galerie de l’association Aline et les Argenteurs au 12 rue de l’Horloge à Ainay-le-Château. Photos, vidéo et recueils seront présentés dès le vernissage le 7 août à 17h

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12, Rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 57 69

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English :

Aline’s 28 Sketchbooks Exhibition by Françoise Pillet from August 8 to September 20 at the gallery of the Aline et les Argenteurs association, located at 12 rue de l’Horloge in Ainay-le-Château. Photos, videos, and collections will be on display starting at the opening reception on August 7 at 5 p.m.

L’événement Exposition Les 28 cahiers d’Aline Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme