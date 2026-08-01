Exposition Les 28 cahiers d’Aline Ainay-le-Château
samedi 8 août 2026 · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Exposition Les 28 cahiers d’Aline
12, Rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-08-08
Les 28 cahiers d’Aline Exposition de Françoise Pillet du 8 août au 20 septembre à la galerie de l’association Aline et les Argenteurs au 12 rue de l’Horloge à Ainay-le-Château. Photos, vidéo et recueils seront présentés dès le vernissage le 7 août à 17h
.
12, Rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 57 69
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English :
Aline’s 28 Sketchbooks Exhibition by Françoise Pillet from August 8 to September 20 at the gallery of the Aline et les Argenteurs association, located at 12 rue de l’Horloge in Ainay-le-Château. Photos, videos, and collections will be on display starting at the opening reception on August 7 at 5 p.m.
L’événement Exposition Les 28 cahiers d’Aline Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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