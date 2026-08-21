Exposition : les 4 saisons de la vigne, Musée de la vigne et du vin, Gradignan
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vigne et du vin · Gradignan
Informations pratiques
Exposition : les 4 saisons de la vigne 19 et 20 septembre Musée de la vigne et du vin Gironde
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un musée à voir et à toucher, consacré aux outils de la vigne et aux métiers qui lui sont associés.
Musée de la vigne et du vin 238 cours du général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Musée à voir et à toucher. Présentation des outils en lien avec la vigne et ses métiers
Musée à voir et à toucher. Présentation des outils en lien avec la vigne et ses métiers.
©ArnaudBertrande
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