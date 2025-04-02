Exposition Les 80 ans du cinéma Square Thibaud La Bernerie-en-Retz
Exposition Les 80 ans du cinéma Square Thibaud La Bernerie-en-Retz lundi 13 juillet 2026.
La Bernerie-en-Retz
Exposition Les 80 ans du cinéma
Square Thibaud MAISON MAGRES La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
Fêtons ensemble les 80 ans du cinéma de la Bernerie-en-Retz!!
Vive les 80 ans du cinéma de la Bernerie-en-Retz .
En partenariat avec les Richesses Patrimoniales et Naturelles de La Bernerie, Défense de la Côte et Avenir Bernerie Cinéma.
Qu’est ce que cette exposition?
Elle retrace l’histoire de la salle de cinéma bernerienne et l’évolution des techniques de projection.
Elle sera enrichie de l’exposition Grand écran, 130 ans de cinéma en Loire-Atlantique élaborée par les Archives Départementales .
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .
Square Thibaud MAISON MAGRES La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 07 47 80 verissonjl@orange.fr
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English :
Let’s celebrate the 80th anniversary of the Bernerie-en-Retz cinema!
L’événement Exposition Les 80 ans du cinéma La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic
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