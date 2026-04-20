EXPOSITION LES AIMANTS DE MARION FAYOLLE Montpellier

Montpellier

EXPOSITION LES AIMANTS DE MARION FAYOLLE

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-05-22

Du 22 mai au 6 septembre 2026

Organisée dans le cadre de la 41e Comédie du Livre 10 jours en mai, dont Marion Fayolle signe l’affiche, cette exposition propose une constellation de dessins et de textes issus de plusieurs de ses livres autour de son thème de prédilection l’amour.

Du 22 mai au 6 septembre 2026

Organisée dans le cadre de la 41e Comédie du Livre 10 jours en mai, dont Marion Fayolle signe l’affiche, cette exposition propose une constellation de dessins et de textes issus de plusieurs de ses livres autour de son thème de prédilection l’amour.

Analogies et métaphores donnent corps à l’invisible, aux émotions, à la sexualité, aux ambivalences des sentiments.

Elle invite le public dans un monde tantôt tendre, tantôt cruel où l’on se glisse sous les robes, dans des lits et où on joue avec des ombres dessinées comme si on faisait partie de ses images.

Marion Fayolle est née en 1988. Diplômée de la HEAR en 2011, elle est dessinatrice, autrice de bande dessinée et romancière. Son livre Les amours suspendues (éditions magnani) obtient le prix du jury au Festival de la bande dessinée d’Angoulême en 2018. En 2024, elle expose ses dessins au Centre Pompidou et reçoit de nombreux prix pour son roman Du même bois (éditions Gallimard).

En janvier 2026, elle sort conjointement deux livres Petit fruit, un roman (Gallimard) et Les aimants, un recueil de dessins (Le Tripode).

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Ouverture de 11h à 19h de mi-juin à mi-septembre. .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 63 42 78

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English :

May 22 to September 6, 2026

Organized as part of the 41st Comédie du Livre ? 10 jours en mai, for which Marion Fayolle has designed the poster, this exhibition features a constellation of drawings and texts from several of his books around his favorite theme: love.

L’événement EXPOSITION LES AIMANTS DE MARION FAYOLLE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT MONTPELLIER