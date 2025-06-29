Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Place Saint-Pierre Touques
Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Place Saint-Pierre Touques mercredi 9 septembre 2026.
Touques
Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Exposition dédiée à la création contemporaine. Peintres, plasticiens et sculpteurs s’y rencontrent autour d’une même exigence celle de donner forme à une vision personnelle du monde. Chaque œuvre témoigne d’une recherche sensible, où la matière, la lumière et le geste deviennent langage.
La Ville de Touques accueille une exposition dédiée à la création contemporaine, réunissant des artistes aux univers singuliers.
Peintres, plasticiens et sculpteurs s’y rencontrent autour d’une même exigence celle de donner forme à une vision personnelle du monde. Chaque œuvre témoigne d’une recherche sensible, où la matière, la lumière et le geste deviennent langage.
Les artistes exposants explorent des territoires variés — du figuratif au plus libre, du réel à l’imaginaire — offrant au regardeur une expérience plurielle. Leurs œuvres invitent à ralentir, à ressentir, à interroger notre perception et nos émotions.
Dans ce cadre intimiste et chargé d’histoire, l’exposition devient un espace de dialogue entre les artistes, les œuvres et le public. Une invitation à découvrir, à partager, et à se laisser surprendre.
Vernissage le jeudi 10 septembre à 18h.
Finissage le samedi 19 septembre à 18h. .
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr
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English : Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris
An exhibition dedicated to contemporary art. Painters, visual artists and sculptors all share the same ambition: to give shape to a personal vision of the world. Each work bears witness to a sensitive search, in which matter, light and gesture become language.
L’événement Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville
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