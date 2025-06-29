Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Place Saint-Pierre Touques

Touques

Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Exposition dédiée à la création contemporaine. Peintres, plasticiens et sculpteurs s’y rencontrent autour d’une même exigence celle de donner forme à une vision personnelle du monde. Chaque œuvre témoigne d’une recherche sensible, où la matière, la lumière et le geste deviennent langage.

La Ville de Touques accueille une exposition dédiée à la création contemporaine, réunissant des artistes aux univers singuliers.

Peintres, plasticiens et sculpteurs s’y rencontrent autour d’une même exigence celle de donner forme à une vision personnelle du monde. Chaque œuvre témoigne d’une recherche sensible, où la matière, la lumière et le geste deviennent langage.

Les artistes exposants explorent des territoires variés — du figuratif au plus libre, du réel à l’imaginaire — offrant au regardeur une expérience plurielle. Leurs œuvres invitent à ralentir, à ressentir, à interroger notre perception et nos émotions.

Dans ce cadre intimiste et chargé d’histoire, l’exposition devient un espace de dialogue entre les artistes, les œuvres et le public. Une invitation à découvrir, à partager, et à se laisser surprendre.

Vernissage le jeudi 10 septembre à 18h.

Finissage le samedi 19 septembre à 18h. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris

An exhibition dedicated to contemporary art. Painters, visual artists and sculptors all share the same ambition: to give shape to a personal vision of the world. Each work bears witness to a sensitive search, in which matter, light and gesture become language.

L’événement Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville