Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez, Espace Lattara, Lattes

Informations pratiques

Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez 19 et 20 septembre Espace Lattara Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les artistes célèbrent Lattes et le Lez à travers leurs œuvres.

Espace Lattara Place de Lattre de Tassigny, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 65 30 79 http://www.lattesloisirsculture.fr La médiathèque Lattara est associée aux médiathèques de l’agglomération montpelliéraine Tram ligne 3 à proximité

Les artistes célèbrent Lattes et le Lez

©Jean Pierre Paoli