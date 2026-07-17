AGENDA · Lattes
Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez, Espace Lattara, Lattes
samedi 19 septembre 2026 · Espace Lattara · Lattes
Informations pratiques
Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez 19 et 20 septembre Espace Lattara Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les artistes célèbrent Lattes et le Lez à travers leurs œuvres.
Espace Lattara Place de Lattre de Tassigny, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 65 30 79 http://www.lattesloisirsculture.fr La médiathèque Lattara est associée aux médiathèques de l’agglomération montpelliéraine Tram ligne 3 à proximité
Les artistes célèbrent Lattes et le Lez
©Jean Pierre Paoli
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