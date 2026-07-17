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Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez, Espace Lattara, Lattes

samedi 19 septembre 2026 · Espace Lattara · Lattes

Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez, Espace Lattara, Lattes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Lattara
Adresse
Place de Lattre de Tassigny, 34970 Lattes
Ville
34970 Lattes
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition : les artistes célèbrent Lattes et le Lez 19 et 20 septembre Espace Lattara Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les artistes célèbrent Lattes et le Lez à travers leurs œuvres.

Espace Lattara Place de Lattre de Tassigny, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 65 30 79 http://www.lattesloisirsculture.fr La médiathèque Lattara est associée aux médiathèques de l’agglomération montpelliéraine Tram ligne 3 à proximité
Les artistes célèbrent Lattes et le Lez

©Jean Pierre Paoli

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