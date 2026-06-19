Exposition Les Artistes du Mardi Salle Jean Bougret Désertines

Désertines

Exposition Les Artistes du Mardi

Salle Jean Bougret Espace François Mitterrand Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-19

Venez partager un joli moment de découverte avec l’exposition des Artistes du Mardi .

Poésies, tableaux et sculptures vous feront voyager au fil des inspirations et des talents de chacun.

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Salle Jean Bougret Espace François Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40 mairie-de-desertines@orange.fr

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English :

Come share a delightful moment of discovery at the Artistes du Mardi exhibition.

Poems, paintings, and sculptures will take you on a journey through each artist’s inspiration and talent.

L’événement Exposition Les Artistes du Mardi Désertines a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme