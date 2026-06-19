Exposition Les Artistes du Mardi Salle Jean Bougret Désertines
Exposition Les Artistes du Mardi Salle Jean Bougret Désertines vendredi 19 juin 2026.
Désertines
Exposition Les Artistes du Mardi
Salle Jean Bougret Espace François Mitterrand Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-19
Venez partager un joli moment de découverte avec l’exposition des Artistes du Mardi .
Poésies, tableaux et sculptures vous feront voyager au fil des inspirations et des talents de chacun.
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Salle Jean Bougret Espace François Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40 mairie-de-desertines@orange.fr
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English :
Come share a delightful moment of discovery at the Artistes du Mardi exhibition.
Poems, paintings, and sculptures will take you on a journey through each artist’s inspiration and talent.
L’événement Exposition Les Artistes du Mardi Désertines a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme