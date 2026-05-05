Exposition « Les Berus Riaient Noir ! » + rencontre auteur & dédicaces 14 – 28 mai, les jeudis 3F – Friends Family & Food Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T08:30:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-28T08:30:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026 à Fougères, venez découvrir cette année : l’exposition « Les Berus Riaient Noir ! »

Cette exposition de Ya Foueï, tirée du roman graphique de Voto, propose une plongée dans cette époque effervescente où l’auteur évolua lui aussi. Fanzines, squats, labels, radios et collectifs rythment le récit de cette jeunesse rebelle qui incarna le mouvement rock alternatif.

Dédicace de l’auteur à la librairie Mary le samedi 23 mai, et conférence sur la culture punk le soir même à Romagné à l’ocasion du concert PUNK’N’BREIZH.

Toutes les informations sur facebook: https://fb.me/e/4kIVanO4e

Site de l’office du Tourisme Fougères

Programmation complète Gouelbreizh 2026 : https://www.facebook.com/diwan.brofelger/directory_basic_info

3F – Friends Family & Food 23 Place aristide Briand , Fougères, France, 35300 Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://fb.me/e/4kIVanO4e »}, {« link »: « https://www.facebook.com/diwan.brofelger/directory_basic_info »}]

Exposition du Roman Graphique de VOTO, « les bérus riaient noir », avec séance de dédicaces de l’auteur le 23 mai à la librairie Mary! punk fougeres

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