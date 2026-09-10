Informations pratiques

Lille

Exposition Les boulevards de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne

8 Allée de la Filature Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition

Les boulevard de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne

150 d’histoire remparts, train de ceinture, HLM, métro, Cité Marianne…

Découvrez l’histoire et les transformations du quartier de Moulins le long des boulevards de Belfort, d’Alsace et de Strasbourg.

Exposition

Les boulevard de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne

150 d’histoire remparts, train de ceinture, HLM, métro, Cité Marianne…

Découvrez l’histoire et les transformations du quartier de Moulins le long des boulevards de Belfort, d’Alsace et de Strasbourg. .

8 Allée de la Filature Lille 59024 Nord Hauts-de-France memoire.lille.moulins@free.fr

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English :

Exhibition

The Boulevards of Moulins, from the Ring Railway to the Cité Marianne

150 Years of History: City Walls, the Ring Railway, Public Housing, the Metro, Cité Marianne?

Discover the history and transformations of the Moulins neighborhood along the Boulevards de Belfort, d’Alsace, and de Strasbourg.

L’événement Exposition Les boulevards de Moulins, du train de ceinture à la Cité Marianne Lille a été mis à jour le 2026-08-11 par Hauts-de-France Tourisme