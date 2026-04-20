Sainte-Mère-Église

Exposition Les comics entrent en guerre

Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2027-11-30

Date(s) :

2026-05-14

Une exposition immersive co-créée avec les Editions Nationale 13, qui révèle comment les bandes dessinées américaines ont servi la propagande et l’affirmation des valeurs nationales du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Visible aux heures d’ouverture du musée. .

Airborne Museum Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 78 03

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English : Exposition Les comics entrent en guerre

L’événement Exposition Les comics entrent en guerre Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Baie du Cotentin