Exposition Les Corps effacés Galerie Porte Maubec La Rochelle

La Rochelle

Exposition Les Corps effacés

Galerie Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Entre photographie et intervention picturale, cette exposition explore les paysages industriels contemporains et les traces laissées par les corps dans des espaces marqués par la mémoire du travail et la disparition des présences humaines.

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Galerie Porte Maubec 6 rue Saint Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 85 93 didier@didierlouineau.com

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English :

Between photography and pictorial intervention, this exhibition explores contemporary industrial landscapes and the traces left by bodies in spaces marked by the memory of work and the disappearance of human presence.

L’événement Exposition Les Corps effacés La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle