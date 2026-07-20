Exposition Les Couleurs de l’été Marlenheim
samedi 1 août 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Exposition Les Couleurs de l’été
1 Rue du Moulin Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
L’exposition Les Couleurs de l’été rassemble les artistes ; Solange Bohnert, Claude Bujoï, Renske Hupkes, Martine Studnicka, Tatiana Sulecki, Odile Ziegler et les photographes Jean-Claude Hatterer et Alain-Michel Robert.
Vernissage vendredi 31 juillet à 18h
Exposition le samedi 1er août de 14h à 18h et le dimanche 2 août de 10h à 18h
Au domaine Xavier Muller à Marlenheim 0 .
1 Rue du Moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 57 90
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English :
L’événement Exposition Les Couleurs de l’été Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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