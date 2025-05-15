Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition Les crododiles, sexisme ordinaire et harcèlement de rue

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-01

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-01

Venez découvrir cette exposition qui à pour but de sensibiliser au sexisme ordinaire, au harcèlement de rue et aux violences.

Une exposition d’après le travail de Juliette Boutant et les dessins de Thomas Mathieu, pour sensibiliser le public aux violences de genre, à la question du harcèlement de rue et du sexisme ordinaire. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

Come discover this exhibition, which aims to raise awareness about everyday sexism, street harassment, and violence.

L’événement Exposition Les crododiles, sexisme ordinaire et harcèlement de rue Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg