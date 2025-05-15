Exposition Les crododiles, sexisme ordinaire et harcèlement de rue Kaysersberg Vignoble
jeudi 1 octobre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition Les crododiles, sexisme ordinaire et harcèlement de rue
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-01
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-01
Venez découvrir cette exposition qui à pour but de sensibiliser au sexisme ordinaire, au harcèlement de rue et aux violences.
Une exposition d’après le travail de Juliette Boutant et les dessins de Thomas Mathieu, pour sensibiliser le public aux violences de genre, à la question du harcèlement de rue et du sexisme ordinaire. 0 .
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover this exhibition, which aims to raise awareness about everyday sexism, street harassment, and violence.
L’événement Exposition Les crododiles, sexisme ordinaire et harcèlement de rue Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin)
- Exposition Les vêtements de Sabine Gaxotte Kaysersberg Vignoble 1 septembre 2026
- Exposition d’artisans d’art Kaysersberg Vignoble 1 septembre 2026
- Apéro coups de coeur Kaysersberg Vignoble 3 septembre 2026
- Exposition d’arts Kaysersberg Vignoble 5 septembre 2026
- Marché des potiers Kaysersberg Vignoble 5 septembre 2026