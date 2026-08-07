Exposition les éventails au temps de Madame de Sévigné Place aux herbes Romans-sur-Isère
samedi 7 novembre 2026 · Place aux herbes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Exposition les éventails au temps de Madame de Sévigné
Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Plongez dans l’élégance du XVIIème siècle à travers une exposition dédiée aux éventails, objets de mode et de raffinement à l’époque de Madame de Sévigné….
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Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
Immerse yourself in the elegance of the 17th century through an exhibition dedicated to fans—symbols of fashion and refinement—from thethe era of Madame de Sévigné….
L’événement Exposition les éventails au temps de Madame de Sévigné Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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