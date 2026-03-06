Exposition Les Femmes dans la Résistance Saint-Laurent-sur-Mer

Exposition Les Femmes dans la Résistance

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Vendredi 2026-06-01 10:00:00

2026-09-30 19:00:00

2026-06-01

Exposition Les Femmes dans la Résistance organisée par l’association Les Fleurs de la Résistance

Une première en ce juin 2026 à Omaha Beach en Normandie. .

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr

English : Exposition Les Femmes dans la Résistance

Women in the Resistance exhibition organised by the Les Fleurs de la Résistance association

