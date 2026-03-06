Exposition Les Femmes dans la Résistance Saint-Laurent-sur-Mer
Exposition Les Femmes dans la Résistance
27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00
2026-06-01
Exposition Les Femmes dans la Résistance organisée par l’association Les Fleurs de la Résistance
Exposition Les Femmes dans la Résistance organisée par l'association Les Fleurs de la Résistance.
Une première en ce juin 2026 à Omaha Beach en Normandie. .
27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr
English : Exposition Les Femmes dans la Résistance
Women in the Resistance exhibition organised by the Les Fleurs de la Résistance association
