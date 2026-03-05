Omaha Beach Memories camp Saint-Laurent-sur-Mer

Omaha Beach Memories camp

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Camp de reconstitution militaire et vie civile d’époque, période juin 44 avec scènes de vie, nombreux véhicules, tentes, poste médical militaire croix rouge ainsi qu’une visite gratuite de la maison de la libération 6 juin 1944 reconstituée comme dans les années 40.

Restauration sur place. .

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr

English : Omaha Beach Memories camp

Military and civilian re-enactment camp from the period: June 44 with scenes from life, numerous vehicles, tents, Red Cross military medical post and a free visit to the Liberation House on 6 June 1944, recreated as it was in the 1940s.

