Marche de la liberté Sur les pas des américains-Omaha Beach-Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer

Marche de la liberté Sur les pas des américains-Omaha Beach-Saint-Laurent-sur-Mer

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

2026-06-05

Marche de la liberté organisée par l’Association Les Fleurs de la Résistance.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sous bois, âge minimum 12 ans , pas de poussette.

A la suite de cette marche sera proposé vers 20h un apéro dinatoire (sur réservation) et il y aura également vers 22h une projection d’ un diaporama sur l’avant, pendant et après débarquement sur Omaha Beach . .

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr

English : Marche de la liberté Sur les pas des américains-Omaha Beach-Saint-Laurent-sur-Mer

Freedom march organised by the Association Les Fleurs de la Résistance.

