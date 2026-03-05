Marche de la liberté Sur les pas des américains-Omaha Beach-Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer
Marche de la liberté organisée par l’Association Les Fleurs de la Résistance.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche sous bois, âge minimum 12 ans , pas de poussette.
A la suite de cette marche sera proposé vers 20h un apéro dinatoire (sur réservation) et il y aura également vers 22h une projection d’ un diaporama sur l’avant, pendant et après débarquement sur Omaha Beach . .
27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr
English : Marche de la liberté Sur les pas des américains-Omaha Beach-Saint-Laurent-sur-Mer
Freedom march organised by the Association Les Fleurs de la Résistance.
