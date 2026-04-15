La faune et la flore d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer

La faune et la flore d’Omaha Beach Mercredi 6 mai, 10h00 Parking du bout de la rue de la 2ème Division US Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Venez en famille pour découvrir la richesse du site d’Omaha Beach. Lors de cette balade des petits jeux nature sensoriels vous seront proposés sur votre parcours.

Jeune public.

(2-3km/2h) – Niveau 1

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Au-delà d’une découverte ludique du milieu, ce sera aussi l’occasion de mieux comprendre les enjeux environnementaux, tout en gardant à l’esprit la nécessité de préserver cet environnement fragil…