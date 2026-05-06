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La faune et la flore d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer

La faune et la flore d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer

La faune et la flore d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Parking du bout de la rue de la 2ème Division US

Adresse : Parking du bout de la rue de la 2ème Division US SAINT-LAURENT-SUR-MER

Ville : 14710 Saint-Laurent-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

La faune et la flore d’Omaha Beach Mercredi 6 mai, 10h00 Parking du bout de la rue de la 2ème Division US Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Venez en famille pour découvrir la richesse du site d’Omaha Beach. Lors de cette balade des petits jeux nature sensoriels vous seront proposés sur votre parcours.
Jeune public.
(2-3km/2h) – Niveau 1

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Venez en famille pour découvrir la richesse du site d’Omaha Beach. Lors de cette balade des petits jeux nature sensoriels vous seront proposés sur votre parcours. Jeune public. (2-3km/2h) – Niveau…

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