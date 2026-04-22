Exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur Espace Culturel Cofea Fresnay-sur-Sarthe
Exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur Espace Culturel Cofea Fresnay-sur-Sarthe jeudi 14 mai 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur
Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-05-14
Nouvelle exposition dans l’Espace Culturel Cofea à Fresnay-sur-Sarthe !
Nouvelle exposition dans l’Espace Culturel Coféa à Fresnay-sur-Sarthe Les Fresnois et la Légion d’honneur .
Cette exposition temporaire met en lumière les parcours variés et vivants de Fresnois, connus ou méconnus, tous décorés de la plus haute distinction française pour leur engagement civil ou militaire au service de la Nation. Leurs trajectoires exemplaires incarnent les valeurs de courage, de dévouement et de mérite, rappelant que l’histoire nationale se construit aussi à l’échelle locale.
Visites guidées gratuites de l’exposition le 23/05 à 18h30 et 20h30 (durée 45 minutes) dans le cadre de la Nuit des Musées.
Une conférence gratuite Sarthe, Terre de Légionnaires par Pascal Lebrun, de la Société des Membres de la Légion d’honneur (SMLH), est organisé le vendredi 29 mai à 18h30 à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe.
En mai et juin ouvert les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h.
En juillet et août ouvert tous les jours de 14h30 à 18h
Entrée libre et gratuite. .
Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34
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English :
New exhibition at Espace Culturel Cofea in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement Exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles
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