Exposition – Les gestes de la mer, Petit Musée de Carro, Martigues
samedi 19 septembre 2026 · Petit Musée de Carro · Martigues
Informations pratiques
Exposition – Les gestes de la mer 19 et 20 septembre Petit Musée de Carro Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une intervention artistique, déployée à la fois dans l’espace public et au cœur du musée, autour de la photographie de la mer et des gestes de la pêche. Ce parcours met en dialogue le travail contemporain de Yann Clavé avec des photographies d’archives, offrant un regard croisé entre mémoire et création actuelle.
– Autour du Marché aux Poissons (en continu) : une installation de photographies grand format met en valeur les gestes des pêcheurs, considérés comme un patrimoine immatériel. Transmis de génération en génération, ces savoir-faire se perpétuent avec une remarquable constance. Le choix du grand format confère à ces images une forte présence artistique dans l’espace public.
– Au Petit Musée de Carro (11h-18h) : une exposition de photographies contemporaines inédites de Yann Clavé, mises en dialogue avec des clichés d’archives.
Petit Musée de Carro 15 place Joseph Fasciola, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Petit Musée propose un voyage dans le temps à travers l’histoire de deux villages du littoral de la Côte Bleue : Carro et la Couronne.
Une intervention artistique, déployée à la fois dans l’espace public et au cœur du musée, autour de la photographie de la mer et des gestes de la pêche. Ce parcours met en dialogue le travail de Yann…
©Yann Clavé – Petit Musée de la mer
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