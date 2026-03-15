Fête de la Libération de Martigues Voir les divers lieux sur le programme Martigues

Martigues

Fête de la Libération de Martigues

Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026. Voir les divers lieux sur le programme Martigues centre-ville et La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Martigues fête le jour de sa libération. Retrouvez le programme de la fête dans le village de La Couronne et en centre-ville de Martigues.Familles

Au programme de la Fête de la Libération à Martigues.

Vendredi 21 août sur la place du marché de La Couronne.

Concert, repas et marché des créateurs.



Samedi 22 août en centre-ville de Martigues.

Groupe musical sur le quartier de l’Ile. Cérémonie, défilé militaire à Jonquières.



Programme détaillé à venir. .

Voir les divers lieux sur le programme Martigues centre-ville et La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Martigues celebrates its liberation day. Find the program of events in the village of La Couronne and in downtown Martigues.

L’événement Fête de la Libération de Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues