La Gaming Party de l’été, Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

La Gaming Party de l’été Vendredi 28 août, 18h00 Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Présentation

L’événement jeux vidéo de l’été.

Une nouvelle occasion de découvrir et de célébrer le jeu sous diverses formes. Vous retrouverez lors de cette soirée :

– Jeux vidéo : PC, consoles, tablettes, rétrogaming… Retrouvez vos titres préférés ou découvrez des pépites.

– Jeux de société : stratégie, ambiance, coopération… Il y en aura pour tous les goûts.

– Jeux en bois : des classiques revisités pour jouer autrement.

– Réalité virtuelle : plongez dans des univers immersifs et bluffants.

– Et bien plus encore : animations, défis et surprises en partenariat avec les associations locales.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Localisation

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 80 27 97 http://www.mediatheque-martigues.fr/ [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}] La médiathèque propose des rencontres, des ateliers, des services à découvrir…

Ce lieu confortable vous offre près de 125 000 documents (livres, revues, journaux, partitions, CD, vidéos, DVD, textes lus…) à emprunter ou à consulter sur place, des postes en accès libre à Internet, une connexion wifi haut débit…

L’ensemble de ces services est gratuit. Gratuit, inscription sur présentation d’une pièce d’identité valide

Une soirée 100% jeux !

Ville de Martigues