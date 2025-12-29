Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Bibliothèque Argentonnay
Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Bibliothèque Argentonnay mardi 24 mars 2026.
Exposition Les herbiers d’Emilie Vast
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-03-24
Plongez dans l’univers graphique d’Émilie Vast, autrice, illustratrice et plasticienne. L’exposition présente des illustrations de plantes et d’arbres présents sur notre territoire. Pour prolonger la découverte, une sélection de livres est proposée par vos bibliothécaires.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Les herbiers d’Emilie Vast
L’événement Exposition Les herbiers d’Emilie Vast Argentonnay a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais