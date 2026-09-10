Exposition « Les insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet », Forum, Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet
Informations pratiques
Exposition « Les insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet » Samedi 19 septembre, 14h00 Forum Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition par des artistes vésigindons sur les insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet afin de mettre en lumière leur rôle dans le maintien de la biodiversité locale.
Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 centre d’information
Exposition par des artistes vésigindons sur les insectes patrimoniaux et pollinisateurs du Vésinet afin de mettre en lumière leur rôle dans le maintien de la biodiversité locale.
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