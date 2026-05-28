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Exposition les jardins de l’âme Route de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

Exposition les jardins de l’âme Route de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

Exposition les jardins de l’âme Route de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz lundi 15 juin 2026.

Lieu : Route de Saint-Jean-de-Luz

Adresse : Hôtel Chantaco

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Exposition les jardins de l’âme

Route de Saint-Jean-de-Luz Hôtel Chantaco Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-06-15

Exposition de Catherine Chantilly.
Entrée libre   .

Route de Saint-Jean-de-Luz Hôtel Chantaco Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 78 95 

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English :

L’événement Exposition les jardins de l’âme Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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