Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec vendredi 3 juillet 2026.

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tout au long de l’été, venez découvrir les tableaux réalisés par les membres de l’association Terre de Sienne . Du lundi au dimanche de 14h à 18h. .

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45

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English :

L’événement Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX