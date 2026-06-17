Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec
Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec vendredi 3 juillet 2026.
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup
3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Tout au long de l’été, venez découvrir les tableaux réalisés par les membres de l’association Terre de Sienne . Du lundi au dimanche de 14h à 18h. .
3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Le Cloître-Saint-Thégonnec (Finistère)
- En attendant Johann Sebastian Bach Le Cloître-Saint-Thégonnec 6 juillet 2026
- Concert Harlou ! La complainte de l’enfant sauvage Le Cloître-Saint-Thégonnec 6 juillet 2026
- Le Petit Festival #17 HARLOU ! La complainte de l’enfant sauvage Salle des fêtes Le Cloître-Saint-Thégonnec 6 juillet 2026
- Le Petit Festival #17 En attendant Jean-Sebastien Bach Place de l’Église Le Cloître-Saint-Thégonnec 6 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Le Cloître-Saint-Thégonnec 14 juillet 2026