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Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec

Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 3 Rue du Calvaire

Ville : 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Tout au long de l’été, venez découvrir les tableaux réalisés par les membres de l’association Terre de Sienne . Du lundi au dimanche de 14h à 18h.   .

3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45 

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English :

L’événement Exposition Les Loups du Léon au Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX

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