Exposition Les ombres de l’intime Galerie mlc Vains

Vains

Exposition Les ombres de l’intime

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition des oeuvres de l’artiste peintre Cyril Sorel.

Tous les jours, de 15h à 19h. .

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42

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English : Exposition Les ombres de l’intime

L’événement Exposition Les ombres de l’intime Vains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts