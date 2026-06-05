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Exposition Les ombres de l’intime Galerie mlc Vains

Exposition Les ombres de l’intime Galerie mlc Vains

Exposition Les ombres de l’intime Galerie mlc Vains samedi 13 juin 2026.

Lieu : Galerie mlc

Adresse : 9 Rue des Chevaliers

Ville : 50300 Vains

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vains

Exposition Les ombres de l’intime

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition des oeuvres de l’artiste peintre Cyril Sorel.
Tous les jours, de 15h à 19h.   .

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42 

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English : Exposition Les ombres de l’intime

L’événement Exposition Les ombres de l’intime Vains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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