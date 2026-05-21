Green River Valley Festival Ferme des Cara-Meuh ! Vains

Vains

Green River Valley Festival

Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Le Green River Valley (GRV) est un festival musical et engagé près du Mont Saint-Michel, mêlant reggae, dub et hip-hop dans un cadre champêtre, avec une forte dimension écologique et solidaire.

Chaque année, sur le superbe site de la Ferme des Cara-Meuh, le festival Green River Valley vous propose de se rassembler en musique pour fêter l’été, autour d’une programmation ambitieuse et diversifiée, d’un grand village gratuit proposant des jeux et des loisirs ; mais aussi des conférences, des débats et des activités autour d’une cause choisie.

Mettre la musique au service d’une cause. C’est le souhait qu’a le festival Green River Valley pour permettre à des professionnels de venir prendre la parole, raconter leurs expériences, ouvrir des débats, passer un message, témoigner…

Pour partager ces moments, vous pourrez retrouver sur place une restauration entièrement locale, des produits frais et des boissons artisanales.

Rendez-vous le vendredi à partir de 13h30 et le samedi à partir de 11h30. .

Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard Vains 50300 Manche Normandie +33 7 60 26 24 37 labelplanteasso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Green River Valley Festival

L’événement Green River Valley Festival Vains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts